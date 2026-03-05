哈科研机构开发功能性生物活性添加剂 助力代谢健康

据农业部新闻处消息，该研发项目旨在响应市场对功能性食品日益增长的需求，重点在于增强人体免疫系统，并改善碳水化合物代谢指标。

据悉，这种新型膳食补充剂完全基于天然植物原料开发。其核心成分包括：菊芋（天然菊粉来源）、燕麦与大麦（富含β-葡聚糖及多种维生素）以及甘草根（具有极佳的抗炎潜力）。这些成分的配比经过科学论证，旨在发挥最大协同效应。

这种成分组合能够部分弥补日常饮食中蔬菜水果摄入不足的问题。同时，它还能为人体提供必需的宏量及微量元素（钙、镁、钾、铁、锌），以及包括必需氨基酸在内的多种氨基酸补充。

科学家指出，该产品能够同时解决多项健康问题：首先是温和调节免疫力，增强机体防御能力；其次是支持碳水化合物代谢，使其在应对糖尿病及代谢紊乱方面具有应用价值；此外，得益于高含量的益生元，该产品还能有效调节肠道菌群。

该项目的亮点之一在于应用的普遍性。研究人员认为，以胶囊形式服用时，每日3粒为最佳剂量，这可满足人体每日菊粉需求的3.2%。

目前，新型膳食补充剂样品已通过实验室测试的关键阶段。理化分析证实，其水分含量、酶活性等指标均符合标准，菊粉含量保持稳定。同时，微生物检测证明该产品安全可靠，不含致病微生物。

今年是该研究项目的收官之年。按照计划，项目明年将扩大规模，正式推向市场并启动工业化生产。未来，这种新型膳食补充剂及其衍生功能食品有望在全国各大药店及健康食品商店上架销售。

【编译：阿遥】