哈萨克斯坦拟设进口商品最低价格标准 以防逃避增值税

这一提议是根据政府跨部门对外贸易政策委员会6月16日作出的决定而制定的。拟设定最低价格的商品包括：

食品类：奶酪、奶渣、土豆、卷心菜、胡萝卜、蘑菇、香蕉、橙子、柑橘、苹果、柿子、蓝莓、葵花籽、黄油、香肠、通心粉等；

工业品类：矿物化肥、化学肥料、溶剂、防冻液；

建材类：矿渣棉、矿物硅酸盐棉、耐火砖等。

贸易部强调，这一最低价格机制不会影响批发或零售市场的实际价格，仅用于进口时计算增值税基数。该政策主要针对来自欧亚经济联盟成员国的进口商品。

为说明低价进口问题的严重性，贸易部举例称，2025年曾有进口商将苹果以每公斤9坚戈（市场价约为500坚戈）的价格申报进口，香蕉每公斤仅23坚戈（市场价约1200坚戈），橙子每公斤22坚戈，香肠每公斤695坚戈（市场价约3500坚戈）。这类人为压低申报价的行为直接导致国家税收流失。

根据解释，最低价格将按照进口商申报价与本地生产商价格之间的平均值计算，用于计算进口增值税。目前，相关修正案已在规范性法案公开讨论门户网站发布，公众意见征集将持续至8月14日。

值得一提的是，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于7月18日已签署新税法，将增值税税率从原先的12%上调至16%。

【编译：达娜】