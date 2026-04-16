哈萨克斯坦推进地质领域数字化 引入人工智能技术

工业和建设部部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫、国家信息技术控股公司代表以及国内外技术企业专家出席会议。

会议指出，在地质领域推广智能化解决方案，是落实国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于加快地质数字化转型、在工业领域构建高技术生态系统重要指示的具体举措。

该项目拟建设一个覆盖全国至少90%地质数据的统一数字平台，整合大数据、计算机视觉和预测分析等前沿技术。

会上，EPAM Kazakhstan公司代表汇报了数据处理与存储系统的推进情况。目前已完成超过1TB数据处理，并启动人工智能解决方案原型开发。

Terra GeoCube公司介绍了“GeoCube”模型。该模型通过分析卫星数据及历史资料，可识别具有潜力的勘探区域，有助于降低野外作业成本并提高新矿发现效率。

与会各方还就基础设施保障问题进行了重点讨论。为处理已收集的约500TB数据，会议提出将通信带宽提升至25Gbps，并在Alem.cloud平台基础上增加算力资源。哈萨克斯坦国家信息技术股份公司将为项目提供必要支持，包括图形处理器及容量达2PB的存储系统。

会议要求，阿斯塔纳枢纽中心在2026年6月1日前加快完成项目相关协议的落实。同时，地方行政机关及相关行业部门需及时提供矿产资源利用的最新数据。

【编译：阿遥】