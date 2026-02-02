哈萨克斯坦加速推进地质数据人工智能数字化大型项目

据工业和建设部消息，“国家地质服务”股份公司正在实施一项运用人工智能构建大数据信息系统的项目。

该项目属于支持科学技术发展的科研、科研技术及实验设计工作范畴，由矿产开采企业出资资助。根据《哈萨克斯坦共和国地下资源及地下资源利用法典》规定，矿产开采支出的1%须用于支持科技发展。

数字化（扫描）工作的核心目标是将1950年至1990年间在哈萨克斯坦所有地质基金中积累的约500万份历史地质资料，通过人工智能技术转换为机器可读格式。这一举措将实现地质信息的集中访问，为矿产资源开发的投资决策提供关键支撑。

截至目前，初始地质资料的数字化率已达97.5%，涵盖约470万份独立对象，其中包括4289571页纸质文件、25万页图形附件、96020盘磁带以及62245个磁带盒。

计划于2026年底前完成全国所有地质信息的全面数字化和系统化工作。项目实施完成后，将实现文本、表格和图形数据的机器可读格式转换，基于完备的地理信息系统构建结构化数据库，提供空间数据过滤功能；同时开展人工智能和数据科学应用的专业培训，并引入交互式地图、分析工具以及智能聊天机器人等功能。

这一大型项目旨在将哈萨克斯坦丰富的地质遗产转化为现代数字资产，提升矿业投资吸引力，推动国家矿产资源可持续高效开发，并在人工智能时代背景下强化国家竞争力。

【编译：木合塔尔·木拉提】