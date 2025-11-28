振兴乡村经济 哈萨克斯坦将投入近6000亿坚戈

他同时宣布：

“到2029年，‘乡村嘱托（Ауыл Аманаты）’项目将投入近6000亿坚戈资金。过去两年该项目已创造近2万个就业岗位。”

托卡耶夫严肃指出，目前许多所谓合作社实际上只有几个人组建，沦为个人农户与加工企业之间的“中间商”，却仍在享受国家优惠政策。这种现象虽未被明令禁止，但严重阻碍了乡村居民收入增长。他要求：

“必须在全国范围内真正推动农户联合，只有大家真正抱团，国家的所有支农努力才不会打水漂。”

总统特别指示，要全面用好社会创业法人（СПК）的潜力，将其彻底转变为真正的区域发展机构。他在去年的国情咨文中已下达明确任务，目前政府和总统办公厅正在抓紧落实，要求尽快见到实效。

他强调，要把社会创业法人与“乡村——国家支柱”专项计划的资源集中用于补齐乡村创业最急需的基础设施短板：

许多地区严重缺乏牲畜育肥场和屠宰点；

农产品生产、仓储、运输、销售以及农机维修服务准备中心普遍不足；

南部地区灌溉渠系和灌溉基础设施问题尤为突出。

托卡耶夫要求政府尽快修订“地区标准体系”，将上述设施纳入强制建设清单，并责成政府尽快提出一揽子具体措施，真正激活乡村经济。

“只要基础设施到位，行政长官支持本地企业、吸引投资的能力就会大幅提升。”总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】