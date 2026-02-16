经济结构持续优化效果显著 哈萨克斯坦在经济复杂性指数排名升至第55位

此前，哈萨克斯坦在2023年的ECI排名中位列第89位，指数值为-0.44。但在随后发布的修订版数据中，2023年的指标被重新评估为0.45的正值，排名上升至第52位。这一调整标志着哈萨克斯坦自2023年起正式进入经济复杂性较高国家行列。

根据2024年最新数据，哈萨克斯坦排名为第55位。虽然较2023年的第52位略有下降，但整体趋势仍显示出国家经济结构持续改善和发展。

数据显示，在2020年至2024年期间，哈萨克斯坦的ECI排名从第87位跃升至第55位，累计提升32位，是欧亚地区进步最显著的国家之一。

作为对比，同期乌兹别克斯坦排名从第86位上升至第70位，吉尔吉斯斯坦从第78位升至第72位，土库曼斯坦从第127位升至第126位；而俄罗斯则从第38位下降至第67位。

值得一提的是，哈萨克斯坦在国家2025年前战略发展规划中曾设定ECI排名达到第55位的目标，而2024年的成绩显示，该目标已提前实现。

国际商业战略专家亚历克斯·马特松在接受哈萨克国际通讯社采访时表示，排名的显著提升反映出哈萨克斯坦经济多元化和制度改革取得了积极成果。

他说：“从第89位跃升至第55位，表明哈萨克斯坦正逐步建立具有竞争力和技术含量更高的经济体系。”

专家指出，这一进展得益于国家推动工业现代化、扩大出口潜力以及加强人力资本发展的系统性政策。

此外，他还强调，哈萨克斯坦地处欧亚之间的重要战略位置，制度环境稳定，并积极参与国际合作，这些因素共同提升了国家的投资吸引力。

专家认为，哈萨克斯坦在经济复杂性指数中的提升，不仅源于统计数据的修订，更反映出国家推动经济多元化、逐步减少对资源型经济依赖所取得的结构性成果。

此前有报道称，哈萨克斯坦已成为欧亚地区吸引外国直接投资增长最快的国家之一，进一步印证了国家经济结构优化和发展质量的持续提升。

【编译：木合塔尔·木拉提】