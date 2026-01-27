哈萨克斯坦推进高端儿科医疗建设 计划将儿童赴海外治疗需求降低50%

她指出，近年来哈萨克斯坦在高技术儿科医疗领域取得明显进展。过去三年，因非亲属供体干细胞移植而被送往国外治疗的儿童数量减少3倍，接受心脏外科治疗的海外转诊数量下降5.2倍。目前，全国每年实施2000例以上儿童心脏手术，已基本满足国内治疗需求，实现心脏缺陷的及时干预。

在肿瘤和复杂疾病治疗方面，今年质子治疗、碘治疗以及血管畸形治疗将实现全面可及。与此同时，卫生系统正引入混合手术室，用于脑肿瘤和血管病变的一站式治疗。作为医疗服务现代化的一部分，已有36名儿童在“伽马刀”设备上完成放射外科手术。

此外，全国每年为约400名儿童实施人工耳蜗植入手术，并为平均700名早产儿进行视网膜病变矫正治疗。卫生部表示，上述综合措施将显著提升本土医疗能力，减少对海外医疗资源的依赖。

与此同时，母婴健康指标持续改善。卫生部长通报，得益于母婴保健的系统性举措，过去两年哈萨克斯坦婴儿死亡率下降13%，儿童死亡率下降5.5%。在儿童福祉指数方面，哈萨克斯坦已跻身全球前30位国家。

为缩小地区间医疗服务差距，目前正推进15所州级儿童医院改造，并建设现代化围产期中心网络。相关项目正在阿斯塔纳、奇姆肯特、阿拉木图等城市规划和实施。同时，全国已上线儿童健康数字化监测系统，对儿童从出生至18岁的医疗服务路径进行全程跟踪。

卫生部还指出，哈萨克斯坦已成为中亚地区首个实现世界卫生组织提出的“将非传染性疾病导致的过早死亡率降低25%”目标的国家。

部长强调，政府的核心目标是在本国建立覆盖全生命周期的高质量儿童医疗保障体系，确保每一名儿童健康成长。

【编译：达娜】