哈萨克斯坦科研经费增长3.3倍——科学与高等教育部长萨亚萨特·努尔别克

努尔别克介绍，近年科研经费增长了3.3倍。这使得809名科学家得以赴世界领先科研中心进行研修，同时大幅更新了科研领域的物质技术基础。

为打造高效的科研生态系统，国家元首主持下成立了国家科学院以及科学与技术国家委员会。此外，还通过了《科学与技术政策法》，旨在将研究工作聚焦于经济实际需求。

针对科学家的直接支持措施也在推进：科学家薪资提高了18%，学术头衔津贴也有所增加。

政府特别重视科研与产业的对接。为鼓励企业投资科研成果，推出了150%的税收减免政策。计划到2025年将与实体经济联合项目的比例提升至20%。这些措施旨在推动科研成果商业化，增强哈萨克斯坦的技术主权。

努尔别克表示：“我们的科学家目前与大型企业密切合作。去年举办了九场专题会议，吸引了400多名专家参与。结果，与‘哈萨克铜业’、ERG、哈萨克国家原子能工业公司、‘Qarmet’、‘哈萨克锌业’等大型企业的专家共同开发了100多个科学问题，并确定了10项科研任务。”

值得一提的是，农业科学与创新领域的资金投入也在持续增加。

