欧亚经济联盟扩大自由贸易区建设 以本币结算比例达93%
（哈萨克国际通讯社讯）2025年，欧亚经济联盟（EAEU）的主要经济指标保持积极增长态势，成员国之间以本币进行结算的比例已达到93%。这一数据表明，联盟内部经济合作持续深化，区域经济一体化进程稳步推进。
欧亚经济委员会理事会主席巴赫特詹·萨金塔耶夫在莫斯科举行的“欧亚一体化之路：迈向2030”综合论坛上介绍了相关情况。他指出，欧亚经济联盟在海关合作、技术监管以及对外贸易等领域持续加强协调，重点解决企业面临的实际问题。2025年收到的相关申请中，有94%已得到妥善处理。
萨金塔耶夫表示，这些成果充分表明欧亚一体化项目具有现实需求，企业界与监管机构，包括欧亚经济委员会之间的有效合作取得了显著成效。他强调，“欧亚五国”商业界积极参与一体化进程，已成为提升各国经济竞争力的重要因素。
扩大企业出口潜力仍是联盟的重要优先方向。为此，欧亚经济委员会在2025年分别与印度尼西亚、阿拉伯联合酋长国和蒙古国签署了贸易协议；与伊朗的全面自由贸易区协定正式生效；与印度的谈判已重新启动；同时，正在研究与突尼斯签署自由贸易协定的可行性。
此前，哈萨克斯坦共和国马吉利斯（议会下院）已批准欧亚经济联盟与蒙古国之间的临时贸易协定。这一举措被视为联盟持续扩大自由贸易网络、加强对外经济合作的重要一步。
