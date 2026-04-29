欧亚经济委员会会议通过多项决定 货运飞机免税进口期延长至12年

（哈萨克国际通讯社讯）欧亚经济委员会理事会会议日前在莫斯科举行，会议审议了欧亚经济联盟成员国经济合作多个重点议题。哈萨克斯坦代表团由政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林率领出席。

会议期间，应哈方倡议，各方讨论延长《关于民防及防范自然和人为灾害产品安全技术法规》过渡实施条款。

哈萨克斯坦还在会上提出，为发展跨境多式联运枢纽，希望对货运飞机进口实行关税及税费减免政策。该提议获得支持，相关免税政策期限延长至12年。

此举将有助于哈萨克斯坦航空运输企业更新货运机队并降低运营成本。目前欧亚经济联盟统一进口关税中，货机税率为7.5%至12.5%。据预测，未来市场对货运飞机需求约为130架。

此外，理事会批准对包括哈萨克斯坦在内的部分成员国进口发光二极管模块实施进口关税豁免，以促进联盟内部产业协作，并提高照明产品生产中进口零部件使用透明度。

会议还决定，对建筑材料（石膏、水泥、砂浆等）、涂料产品、部分儿童玩具及游戏产品（滑板车、脚踏汽车、娃娃车、玩偶、电动赛车套装、桌游等），以及速溶和冲泡类饮品（茶、咖啡、可可等）推行强制标签制度。

根据机制安排，各成员国将在与企业界磋商并评估基础设施准备情况后，自主决定具体实施时间及方式。

与此同时，会议还修订政府采购领域商品原产国认定规则，旨在保障成员国生产商能够更顺畅进入欧亚经济联盟内部政府采购市场。

具体而言，新规明确了光纤电缆生产要求，并扩大可凭ST-1原产地证书参与采购的商品清单。新增产品包括合成纤维绳索及绳制品、非医疗用途X光检测设备以及无损检测系统等。

欧亚经济委员会表示，上述决定将帮助相关企业将产品纳入欧亚工业产品统一名录，并进一步扩大进入联盟成员国市场的机会。

此次会议还就能源、自然垄断监管、金融市场、政府采购、海关监管、关税政策及技术标准协调等一体化议题进行了讨论。

【编译：达娜】