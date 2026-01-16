乌斯卡曼新桥项目进入实质阶段 中企签署合作备忘录

目前，乌斯卡曼市跨越额尔齐斯河的桥梁仅有两座，且长期处于超负荷运转状态。其中，市中心大桥的运行状况尤为严峻。

统计数据显示，该大桥日均车流量高达7万辆次。长期承受巨大交通压力，已导致桥面损毁严重，市民投诉不断。因此，新桥建设已不再只是一般性的基础设施项目，而是保障城市交通循环、缓解民生痛点的现实需要。

东哈州运输和公路局副局长努尔别克·图拉若夫表示，该项目的设计概算编制工作已于2025年3月启动，设计单位也已确定。目前，相关部门正开展初始数据收集工作，并对初步设计方案进行完善。

该项目被视为本地区规模最大的桥梁工程之一。桥梁主体长度为834米，引道长度为1181米。

整条交通干线全长约2.35公里，规划为双向六车道，每条车道宽度为3.5米。

设计概算编制工作预计将于2026年完成。届时，州政府将向中央政府提交财政预算申请。初步测算显示，项目总造价约为1150亿坚戈。

回顾历史，该桥梁项目自2007年首次提出以来，受制于行政程序复杂、资金不足等多重因素，在近二十年间多次被搁置或重新评估，项目造价也随时间推移从最初的百亿坚戈大幅攀升。

直至2025年，在“阿勒泰投资—2025”国际投资论坛上，该项目迎来关键转机。论坛期间，相关主管部门与中国龙建路桥股份有限公司国际工程分公司签署合作备忘录，双方明确将在赛热克巴耶夫夫街延伸段及额尔齐斯河跨河大桥建设项目上开展深入合作。

若各项筹备工作进展顺利，施工方有望于2026年正式进场开工。

对于乌斯卡曼市而言，这座新桥不仅是一项现代化工程，更被视为解决多年交通顽疾、稳定城市运行的“定心丸”。

【编译：阿遥】