哈萨克斯坦推进精准畜牧业与兽医服务数字化 助力农业可持续发展

在8日举行的政府例行会议上，数字发展、创新和航空航天工业部长扎苏兰·马迪耶夫阐述了农业数字化转型的下一阶段——推广精准畜牧业（Precision Livestock Farming）技术，并加速兽医服务的现代化。

精准畜牧业提升效率与可持续性

马迪耶夫部长介绍，精准畜牧业技术包括自动喂养、供水、微气候控制，以及利用人工智能预测动物疾病和繁殖行为。此外，无人机和卫星监测技术可用于牧场管理。这些技术可将生产效率提高10-25%，同时降低高达15%的运营成本。

根据The Business Research Company预测，全球精准畜牧业市场预计到2029年将以年均9.1%的增长率达到79.3亿美元。经合组织（OECD）国家积极支持该模式，以减少碳足迹并提升生物安全性。哈萨克斯坦将精准畜牧业视为行业可持续发展的重要支柱，计划广泛推广相关技术。

兽医服务数字化与市场发展

马迪耶夫部长强调，全球兽医服务市场正在快速增长。根据Precedence Research数据，2024年全球兽医服务市场规模达1310亿美元，预计到2034年将以年均5.9%的增长率增至2330亿美元。这一增长与兽医在抗击人畜共患病、抗菌素耐药性及出口监管中的作用增强密切相关。

哈萨克斯坦的兽医服务发展重点包括：为农户引入远程医疗服务、在偏远地区部署移动兽医诊所，以及开发用于疫苗接种和临床监测的数字平台。国际上，类似欧盟的TRACES系统已实现兽药、疫苗及疾病追踪的综合数字化管理。哈萨克斯坦计划开发适应本国农业综合体特点的数字工具，以提升兽医服务的效率和可及性。

通过推广精准畜牧业技术和兽医服务数字化，哈萨克斯坦正加速农业现代化进程。精准畜牧业将显著提升生产效率并降低成本，而数字化的兽医服务将增强出口合规性和生物安全性。这些举措不仅推动畜牧业可持续发展，还为哈萨克斯坦在全球农业市场中占据更有利地位奠定了基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】