15:07, 22 一月 2026 | GMT +5
乌克兰谈判进展已超90%——美国总统特使称周末取得重大突破
（哈萨克国际通讯社讯）乌克兰问题谈判在上周末取得显著进展，进展幅度已超过此前基辅方面宣称的90%。
据塔斯社报道，美国总统特使史蒂夫·维特科夫在达沃斯发表上述观点。
“乌克兰方面表示工作已完成90%，我同意这一评估。事实上，上周末我们取得了更为重要的进展。我不确定未来几周会发生什么，但自日内瓦会晤后的过去六七周里，正如乌克兰人所说，我们取得的进展比过去三四年加起来还要多。”维特科夫表示。
特使指出，解决俄乌冲突的关键在于一个核心问题，但他未透露具体内容。他同时强调，美国致力于成功完成调解进程。
“我认为我们已经取得实质性进展。谈判初期确实存在一些混乱。我多次前往莫斯科，但正是这些访问帮助我们实现了当前进展。”他补充道。
维特科夫透露，他将于今日启程前往莫斯科，与弗拉基米尔·普京总统会晤。会晤后，他将前往阿布扎比，参加俄乌冲突调解工作组层面的会议。
双方上一次会晤于2025年12月3日在克里姆林宫举行。当前谈判进程显示各方正努力寻找政治解决方案，以推动冲突早日实现持久和平。
【编译：木合塔尔·木拉提】