中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    15:07, 22 一月 2026 | GMT +5

    乌克兰谈判进展已超90%——美国总统特使称周末取得重大突破

    （哈萨克国际通讯社讯）乌克兰问题谈判在上周末取得显著进展，进展幅度已超过此前基辅方面宣称的90%。

    Прогресс в переговорах по Украине превысил 90% — спецпосланник президента США
    Фото: Anadolu

    据塔斯社报道，美国总统特使史蒂夫·维特科夫在达沃斯发表上述观点。

    “乌克兰方面表示工作已完成90%，我同意这一评估。事实上，上周末我们取得了更为重要的进展。我不确定未来几周会发生什么，但自日内瓦会晤后的过去六七周里，正如乌克兰人所说，我们取得的进展比过去三四年加起来还要多。”维特科夫表示。

    特使指出，解决俄乌冲突的关键在于一个核心问题，但他未透露具体内容。他同时强调，美国致力于成功完成调解进程。

    “我认为我们已经取得实质性进展。谈判初期确实存在一些混乱。我多次前往莫斯科，但正是这些访问帮助我们实现了当前进展。”他补充道。

    维特科夫透露，他将于今日启程前往莫斯科，与弗拉基米尔·普京总统会晤。会晤后，他将前往阿布扎比，参加俄乌冲突调解工作组层面的会议。

    双方上一次会晤于2025年12月3日在克里姆林宫举行。当前谈判进程显示各方正努力寻找政治解决方案，以推动冲突早日实现持久和平。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    国际 美国 乌克兰
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读