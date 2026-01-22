乌克兰谈判进展已超90%——美国总统特使称周末取得重大突破

“乌克兰方面表示工作已完成90%，我同意这一评估。事实上，上周末我们取得了更为重要的进展。我不确定未来几周会发生什么，但自日内瓦会晤后的过去六七周里，正如乌克兰人所说，我们取得的进展比过去三四年加起来还要多。”维特科夫表示。