哈萨克斯坦持续推进区域合作与可持续发展价值观

上合组织秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫，以及俄罗斯总统负责推动可持续发展目标国际合作的特派代表鲍里斯·季托夫出席论坛并发表讲话。

在论坛上，副部长阿山·达尔巴耶夫介绍了哈萨克斯坦落实可持续发展目标（SDGs）的最新进展，并强调这些目标已全面融入国家规划体系和预算机制。他指出，在上合组织框架内深化合作，将为成员国推动可持续经济增长、分享实践成果以及构建区域发展新模式提供更多机会。

此次论坛汇聚了来自上合组织成员国的政府部门、专家与学术机构、工商界以及社会组织代表，同时也吸引了对话伙伴国和观察员国的参与。与会代表数量众多，体现出可持续发展议题在上合组织区域合作议程中的重要性日益增强。

论坛议程聚焦于落实至2030年的可持续发展议程核心内容，并围绕各国先进实践展开交流。讨论内容包括：

全球SDG落实进展综述；

上合组织成员国推进SDGs的经验与报告；

社会责任商业的发展趋势；

ESG理念的深化与其在推动经济可持续转型中的作用。

这些议题反映了上合组织成员国在绿色发展、负责任商业实践以及可持续经济转型方面的共同关注。

