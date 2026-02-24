中文
    机器人警察走进校园：阿克托别开展网络安全教育新实践

    （哈萨克国际通讯社讯）阿克托别市多所学校近日开展了一堂别开生面的安全教育课程。当地警方携带人形机器人和“IT机器人”走进校园，通过互动形式向学生普及网络安全知识，提高青少年防范网络诈骗的意识。

    Ит-робот пен гуманоид полицей Ақтөбе оқушыларына алаяқтар туралы ескертті
    Фото: instagram.com/polisia_aqtobe

    据警方介绍，此次课程不仅检查了学校的视频监控系统、紧急报警按钮和出入管理制度运行情况，还重点向学生讲解了如何安全使用互联网。警方指出，随着网络诈骗活动不断增加，其影响范围已扩展至未成年人群体，因此加强青少年网络安全教育尤为重要。

    在课堂上，机器人与警方人员一同向学生讲解保护个人信息的重要性，并介绍了常见的网络诈骗手段。根据阿克托别州警察局发布的视频显示，机器人的舞蹈和动作表演也吸引了学生的浓厚兴趣，使安全教育过程更加生动有趣。

    此外，机器人还佩戴警用标识，象征性参与校园安全巡查，以增强学生对安全防范的直观认识。

    警方表示，此次创新形式的安全教育有助于学生更好地理解和记住安全规则，提高他们在现实生活和网络环境中识别和防范风险的能力。

    警方代表指出：“通过寓教于乐的方式，向学生和教师讲解了网络安全行为规范，提醒他们重视个人数据保护，并介绍了当前常见的网络诈骗手段。这种形式有助于增强青少年的安全意识和自我保护能力。”

    【编译：木合塔尔·木拉提】

