欧盟调派消防飞机驰援塞浦路斯应对山火

据欧盟委员会当日发布的公告，应塞浦路斯请求，欧盟现已启动民防机制，紧急调动消防资源支援塞浦路斯灭火。通过欧盟委员会应急响应协调中心，2架消防飞机将从西班牙飞抵塞浦路斯，协助塞方灭火。

7月23日，受高温、强风等因素影响，塞浦路斯利马索尔、帕福斯等地发生大规模山火。据塞浦路斯通讯社报道，目前山火造成至少2人死亡，利马索尔地区多个村庄财产损失严重，当地居民被迫撤离。

每年入夏后，希腊、塞浦路斯、葡萄牙、西班牙、意大利等南欧国家时常发生山火，造成人员伤亡和财产损失。今年夏天由于热浪频频侵袭，南欧地区防火灭火形势更加严峻。

欧盟委员会24日的公告称，为应对可能发生的山火，今年夏天欧盟已在葡萄牙、西班牙、希腊、意大利、法国等国提前部署约670名消防员，随时准备驰援这些国家灭火。

公告表示，截至7月24日，除驰援塞浦路斯灭火，欧盟还在希腊、意大利、克罗地亚、匈牙利等国的支持下，向阿尔巴尼亚和北马其顿调派了消防飞机和直升机；在德国和法国的支持下，向叙利亚援助了一批消防设备。