冬奥冠军米哈伊尔·沙伊多罗夫抵达阿拉木图 受到热烈欢迎

尽管已是深夜，仍有大批市民聚集在阿拉木图国际机场迎接这位奥运冠军。前来迎接的包括市政府代表、沙伊多罗夫的亲友以及众多支持者。

沙伊多罗夫对家乡人民的热情表示感谢，并称切身感受到来自家乡的支持。

Фото: Kazinform

“终于回到家了！能够回到我出生和成长的城市，以及今后继续生活的城市，我感到非常高兴。在故乡感受到如此温暖的情谊，这种感受难以用语言表达。感谢你们一直以来的支持。”他说。

他表示，将继续参加国际赛事，争取取得更高成绩。同时，他还计划在国内推广花样滑冰运动，为该项目的发展贡献力量。

欢迎仪式上，哈萨克斯坦知名艺术家阿谢尔·萨布尔然克孜向沙伊多罗夫赠送了一幅织于地毯上的肖像作品。

Фото: Kazinform

在此前于意大利米兰和科尔蒂纳-丹佩佐举行的第二十五届冬奥会上，沙伊多罗夫在男子单人滑项目中以短节目92.94分、自由滑198.64分、总分291.58分的成绩夺得金牌。

2月25日，这位在世界赛场上升起哈萨克斯坦国旗的运动员已先行抵达首都阿斯塔纳。

随后，总统府举行了对第二十五届冬奥会冠军米哈伊尔·沙伊多罗夫及其教练团队的表彰仪式。总统因其在本届冬奥会上的突出表现，向沙伊多罗夫颁授二级“雪豹”勋章，并向其教练兼顾问阿列克谢·乌尔曼诺夫颁授二级“友谊”勋章。