冬奥冠军载誉而归 阿斯塔纳机场热烈迎接

—非常感谢大家深夜赶到机场迎接我。这让我感到十分温暖。当国旗在奥运赛场高高飘扬时，我为自己的国家感到由衷自豪。大家的支持和祝福给了我巨大的动力。我会继续努力训练，争取在今后的比赛中为祖国赢得更多荣誉，-沙伊多罗夫动情地说。

在欢迎仪式上，哈萨克斯坦旅游和体育部部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫发表讲话，向为这枚奥运金牌付出努力的运动员家属、教练团队、队医及保障人员表示感谢。

—这样的重要胜利必将激发更多孩子参与体育运动的热情。我相信，米哈伊尔的成功会为年轻一代树立榜样。同时，也要感谢参加本届冬奥会的所有运动员。在代表国家出战的36名选手中，有10人闯入各自项目的前十名，-穆尔扎波森诺夫指出。

哈萨克斯坦国家奥委会主席根纳季·戈洛夫金也在现场致辞。

—我非常清楚带着奖牌回到祖国是怎样的荣耀。我们的运动员表现出色。首先要祝贺冠军的教练团队和家人，他们始终是最坚强的支持者。体育系统各方力量——部委、协会以及国家奥委会工作人员——都为这一成绩作出了贡献。如今，哈萨克斯坦拥有了花样滑冰奥运金牌，这是国家体育发展的重要成果，-戈洛夫金表示。

活动最后，哈萨克斯坦花样滑冰联盟主席鲍尔詹·叶尔阿里代表赞助方，向米哈伊尔·沙伊多罗夫颁发了位于阿斯塔纳的一套三居室购房凭证。同时，哈萨克斯坦花样滑冰队总教练埃塞姆·哈萨诺娃以及跻身前十名的选手索菲娅·萨莫杰尔基娜也获得表彰，分别获赠一套一居室住房。

