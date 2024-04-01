军方积极参与防汛救灾工作 官兵即时助力抗洪保民

目前，防汛抗洪救灾工作已在阿克托别州、阿克莫拉州、库斯塔奈州、西哈州、阿拜州和乌勒套州等地区展开。军队与地方政府和紧急情况部门保持密切合作，共同应对灾情。

截至3月31日14：00时，军方已出动523名官兵和47台技术设备投入抢险救灾工作，其中包括8架直升机和1架军用运输机。

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空军部队航空机组已成功疏散1325人，其中374名为儿童，累计执行150架次飞行，运送1.15万公斤救援物资。此外，还从阿拉木图向乌拉尔和阿克托别两座城市运送了70名应急救援人员和3000公斤救援物资。

哈军方参与清理疏通420米排水管道，运送200吨沙子。在阿拜州阿亚古兹县玛姆尔苏乡，为加固堤坝，军事人员已运送2400立方米土方，共堆砌540米土堤。

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目前，军队飞行员仍在继续从受灾村庄疏散村民。此外，军队还已动员预备力量和物资，随时准备为受灾民众提供援助。

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【编译：阿遥】