哈萨克斯坦陆军建军33周年：战备能力持续提升

目前，陆军具备维护国家主权和领土完整、保卫重要国家和军事设施、打击非法武装团体以及履行国际义务的能力。同时，在和平时期，陆军还承担保持战备状态、组织训练演习、培养官兵以及参与应急救援等多项任务。

陆军编制包括“阿斯塔纳”“东部”“西部”“南部”区域司令部，以及后勤与技术保障部队、陆军军事学院和国防部下属的乔坎·瓦利哈诺夫军事学院等单位。

当前，陆军指挥机构将主要精力集中于保持持续战备状态，提升指挥机关和部队完成作战任务的能力。随着现代战争形态的变化，陆军不断调整战斗训练体系，在演训中引入新方法新手段。同时，武器装备持续更新，军事基础设施不断完善，训练质量和数量逐年提升。

为保障专业训练质量，约2万名军人接受了系统培训。在专业教官参与下，3000余名军官和军士完成进阶训练。

2026年冬季训练阶段，陆军共开展各类战斗训练活动1.7万余项，其中超过1.2万项为实弹射击训练。此外，坦克和步兵战车武器系统实施射击超过5000次。

在部队协同训练的最后阶段，完成900余次战斗射击和200余次战术演练，同时组织300余次野外行军。

为提升军官素质，陆军还系统开展“战术”“荣誉”“导弹”等课程培训，持续提高基层指挥人员专业水平。同时，部队高度重视无人机操作员培养，在各军事单位和训练中心设立无人机组装、维修与再利用工作坊。

目前，陆军已装备现代化武器系统，包括高精度武器、通信与侦察设备以及自动化指挥系统。近年来，陆军训练强度显著提升，官兵积极参与包括“果断反击”“东方”“战斧”“苍狼”“哨所”等在内的多项国内外联合演习，不断积累实战经验。

如今，哈萨克斯坦陆军已具备较高战斗力，随时准备捍卫国家主权、领土完整和人民的和平生活。

【编译：木合塔尔·木拉提】