朝鲜搭载军事侦察卫星的火箭发射后爆炸

（哈萨克国际通讯社讯）据韩联社报道，朝鲜28日宣布前一天夜间的军事侦察卫星发射工作以失败告终。

据报道，朝中社当天发布文章称，国家航空宇宙技术总局于5月27日在平安北道铁山郡的西海卫星发射场通过新型运载火箭发射侦察卫星“万里镜-1-1”号。技术总局副总局长表示，新型运载火箭在一级飞行过程中发生爆炸，导致此次发射失败。朝鲜于前晚10时44分许发射侦察卫星，仅一个半小时后即承认此次发射失败。

报道称，非常设卫星发射准备委员会现场指挥部专家审议初步得出的结论是，新研制的液氧煤油发动机在运作可靠性方面出现问题，由此导致了事故的发生。国家航空宇宙技术总局还表示，委员会还将进一步核查可能造成事故的其他因素。

韩联社称，朝鲜去年5月和8月进行的两次军事侦察卫星发射同样以失败告终，并立即承认失败。5月的发射因二级箭体点火系统故障而失败，8月的发射因二级飞行不正常而失败。

据韩联社分析，由于此次发射在韩中日首脑会谈结束后立刻进行，故有观点认为，此举意在给艰难形成的三国合作局面泼冷水。还有分析指出，朝鲜根据地区内的“重大外交活动”日程来确定卫星发射时间，在新型发动机可靠性尚未得到完全验证的情况下就强行进行发射，招致失败。

报道称，朝鲜27日夜间从平安北道东仓里的西海卫星发射场发射了一枚航天器，韩国联合参谋本部随后探测到该航天器在空中爆炸，碎片散落在朝鲜海域。另外，朝鲜并未提及再次发射卫星的计划。

【编译：阿遥】