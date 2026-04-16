比比萨拉获FIDE候选人赛亚军 赢得3.46万欧元奖金

在最后一轮比赛中，比比萨拉与迪维娅·德什穆克战成平局。与此同时，另一位印度棋手瓦伊沙丽·拉梅什巴布击败卡捷琳娜·拉格诺，最终锁定冠军。

最终积分榜上，瓦伊沙丽以8.5分夺冠，并获得挑战现任世界冠军居文君的资格。比比萨拉以8分位列第二，仅以半分之差无缘冠军赛。

值得注意的是，女子候选人赛每两年举办一次，是女子国际象棋领域最重要赛事之一，汇聚世界顶尖棋手。此前从未有哈萨克斯坦代表晋级该赛事，因此比比萨拉首次参赛便斩获亚军，被视为哈萨克斯坦国际象棋历史性突破。

奖金达34600欧元

根据赛事奖金规则，阿萨乌巴耶娃凭借总成绩第二名获得1.7万欧元奖金。此外，赛事每获得0.5分可额外得到2200欧元奖励。

她本届赛事共拿到8分，因此额外获得1.76万欧元奖金，累计奖金达到34600欧元，按当前汇率折合超过1930万坚戈。

赛后，比比萨拉在Instagram发文表示，虽然最终未能夺冠略感遗憾，但自己将认真总结失误，争取两年后再次冲击候选人赛。

【编译：达娜】