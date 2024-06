K-pop、韩剧还有拉面——韩流席卷之下的哈萨克斯坦

韩流——来自东方的文化浪潮

韩国文化信息院将“韩流”一词定义为“韩国的潮流”,其本意意味着韩国国民文化和娱乐产品的知名度传播。

“韩流(Hallyu)”一词最早出现于20世纪90年代中期。当时,韩国电视剧和流行音乐在中国非常流行。

1997年,中国中央电视台播出韩国电视剧《爱情是什么?》大受欢迎,吸引了超过1.5亿中国观众的关注。

“韩流”一词的流行与韩国政府有很大关系,其中一项重要举措是前总统金大中政府宣布的支持文化内容的计划。在其影响下,分配给文化产业的国家预算从1998年的1400万美元增加到2001年的8400万美元。不久之后,一项旨在发展电影产业和数字内容产业的法律获得通过。

但除了政府的支持外,忠诚甚至堪称狂热的粉丝,也促成了“韩流”的快速发展。

Фото: airuniversity.af.edu

韩国文化体育观光部在哈萨克斯坦等世界30个国家开设了韩国文化中心。

位于阿斯塔纳的韩国文化中心是目前中亚地区唯一的一个,其主要目标是向哈萨克斯坦人民介绍韩国并传播韩国文化。

该中心定期举办韩语课程,每年有900多名学生在此学习。此外,还组织各种文化活动、展览和节日、放映韩国电影。

韩国K-pop音乐的流行

作为韩国流行音乐的代表,K-pop被认为是“韩流”不可或缺的一部分。K-pop包含了流行、摇滚、嘻哈、电子舞曲和R&B等多种音乐风格。

2012年底,歌手PSY演唱的歌曲《江南Style》的发行,堪称K-pop获得全球认可的重要时刻。该歌曲风靡全球,在许多国家的排行榜上名列前茅,并在 YouTube 上创下了创纪录的播放数据。

在“江南Style”取得成功之前,韩国流行偶像团体就已经在世界上受到了欢迎。如今,其中最受欢迎的是 BTS、BLACK PINK 和 EXO。

2022年,BTS创下了公告牌音乐奖的纪录。他们还受邀访问了白宫并会见了总统乔·拜登。

2023年,Black Pink打破了YouTube观看次数最多的吉尼斯世界纪录,同年,乐团成员参观了白金汉宫并接受了查理三世国王的嘉奖。

Фото: yesasia.ru

席卷世界的K-pop潮流自然也影响到了哈萨克斯坦。

在我国,出现了对这种音乐风格具有本地民族特色的,名为Q-pop的模仿和改进,并促成了许多Q-pop团体的创建。

而其中,Ninety One便堪称是这个亚文化方向的创始团体。

Ninety One于 2015 年 10 月 8 日在 YouTube 上发布了歌曲《Ayiptama》,并借此开始进入哈萨克斯坦乐坛。

2019年3月15日,团体艺人参加韩国节目《I Can See Your Voice》并成为冠军。

最受欢迎的5部韩国电视剧

Dorama 是日语单词,意思是电视剧。在哈萨克斯坦,人们用这个词指代来自日本、韩国、中国和其他亚洲国家的电视剧。

韩剧在“韩流”中占有重要地位。由于每个观众的类型和喜好多种多样,有时很难选择最好的。但根据排名来看,前五名分别是:

1.比花更美的男孩(2009年第25集) - 讲述一个出身贫寒的女孩进入精英学校,以及她与一群富家男孩的关系。

2. 继承者们(2013年,20集) - 讲述一群高中生试图控制家族商业帝国,以及企业继承人与贫困家庭女孩的关系。

3.阳光一代(2016年,16集)- 讲述特勤队长与天才医生之间的关系以及他们如何面对危险的故事。

4.妖精(2016年,第16集) - 讲述了一个不朽的妖精与一个普通女孩的相遇,以及他们在神秘事件背景下的关系发展。

5.爱情从天而降(2019年第16集) - 讲述一位韩国富翁的继承人女儿意外地发现自己身处朝鲜,以及她与一位克服政治和文化差异的军官之间发展出的爱情股市。

Фото: yesasia.ru

如果我们谈论电影界,2020年韩国电影《寄生虫》成为第一部获得奥斯卡最佳影片奖的非英语电影。

此外,2021年,韩剧《鱿鱼游戏》成为Netflix历史上观看次数最多的作品。

韩国料理

“韩流”的冲击,在娱乐业的推动下,还引发了人们对韩国文化其他方面的兴趣,包括美食。泡菜、拉面、拌饭和参鸡汤等不同的食物,在世界各地都开始越来越受欢迎。

韩联社最近报道称,4月份拉面出口额达到1.086亿美元。这是自 2022 年 5 月以来最快的增幅。

Фото: Pixabay

2023年,一种名为“kim”的干海藻出口额达到创纪录水平——7.9亿美元。

哈萨克斯坦对韩国食品的需求也很大。在哈国,很多城市都开设了韩国餐馆,在当地的商店里也能很容易的找到韩国食品。

生活在哈萨克斯坦并保留传统饮食习惯的朝鲜族经常在此类机构工作。

朝鲜族在哈萨克斯坦的定居与苏联政权时期的驱逐历史有关。如今,他们的人数已超过 12 万。

值得一提的是,最近阿斯塔纳韩国文化中心与本地的烹饪学院签署了韩国料理教学领域合作协议。

美容业和医药业

值得注意的是,韩国美容行业长期以来一直是全世界的标杆。韩国的整形外科一直都被认为是全球技术最顶尖的行业之一。正是这个行业,位该国带来了数十亿的收入。

江南区是首尔最时尚的现代美容中心之一,而哈萨克斯坦的客户在这里堪称VIP。

Фото: Pixabay

由于韩国医疗费用大约比德国和美国便宜两倍,比以色列低 20-30%。在韩国,一次普通体检的价格大约从50万坚戈起。

因此,很多哈萨克斯坦人会选择前往韩国接受各种医疗服务,包括全身检查、美容手术等。而面部拉皮等抗衰老手术在当地诊所最为流行。

此外,2022年,韩国进入哈萨克斯坦化妆品进口前5名国家。

如今,哈萨克斯坦人中存在着一种毫无根据的刻板印象,即如果产品是韩国制造的,那就意味着这款产品的质量绝对很好。

这就是为什么很多哈萨克人在护肤方面依赖韩国化妆品的原因。

教育

韩流的另一个影响,就是导致学习韩语在外国年轻人中变成了流行趋势。哈萨克斯坦的一些学生也会因为对韩文化的兴趣,而选择韩语作为第二外语。

如今,有 1,255 名哈萨克斯坦人在韩国大学学习。最受欢迎的学科领域是信息技术、医学和商业。

Фото: Wikipedia

例如,来自哈萨克斯坦的维拉·金目前正在韩国一所大学学习兽医学。这个女孩相信,这个国家的医学教育是世界上最负盛名、最具创新性的。

不过,维拉表示,大部分培训项目都是韩语,英文信息很少。

- 现在我正在学习韩语。这是我的第一学年,我喜欢这里的一切。韩国人是善良、富有同情心的民族。不过,我担心一年的时间对于学习韩语不太充足,因为这门语言对于继续教育来说是非常必要的。- 女孩说道。

【编译:木合塔尔·木拉提】