哈萨克斯坦开拓玉米销售的新市场——中国和伊朗

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦计划开拓玉米销售的新市场，特别是，目前正在研究向中国和伊朗供货的可行性。

哈政府副总理塞热克·朱曼哈林日前主持召开对外贸易政策和参与国际经济组织跨部门委员会会议，会议第一个议程是讨论玉米生产和销售问题。

根据哈农业部数据，到2023年，全哈玉米播种面积增加1.28万公顷，达到19.38万公顷（2022年为18.09万公顷）。玉米脱粒产量为120.75万吨。

此外，加工产品的产量也在逐年增长，尤其是糖蜜产量。哈萨克斯坦两家玉米深加工厂的总产能为21万吨每年。考虑到产量和加工潜力的不断增长，决定与国内企业讨论增加哈萨克斯坦糖蜜在糖果和饮料生产中份额的可行性。与会人员了解了哈萨克斯坦玉米销售的措施，目前正在研究向中国和伊朗等新市场出口玉米的可行性。

跨部门会议框架内还举行了国家贸易便利化委员会会议，与会人员总结了过去一年的成果，并讨论了2024年的计划。会上还讨论了哈贸易和一体化部与QazTrade贸易政策发展中心和国际组织合作起草的第一份国家贸易便利化报告的主要内容。

此前采取的所有措施都对国家对外经济活动的发展产生了积极影响。根据联合国全球数字和可持续贸易便利化研究报告，哈萨克斯坦在2023年将贸易优化领域的总体指标提高到76.34%（2015年为36.56%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】