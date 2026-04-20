阿斯塔纳开展“欧洲免疫周”活动 提升公众疫苗接种信心

今年免疫周的主题口号为“惠及每一代，疫苗切实有效”。专家指出，疫苗接种不仅是一项医疗干预措施，更是巩固公共卫生体系的重要手段。

消息称，疫苗接种有助于保障儿童健康成长，使成年人保持良好状态，并为老年人实现健康长寿提供支持，是维护公众健康的重要基础机制之一。

在免疫周期间，各医疗机构及公共场所将陆续举办宣讲活动，居民可就疫苗接种相关问题向专业人士咨询并获得解答。同时，现场还将组织摄影与艺术展览，并播放相关领域专家发起的视频倡议。

值得一提的是，多位欧盟成员国驻哈大使也参与了相关活动，进一步凸显了该倡议在国际层面的关注度与意义。

阿斯塔纳市政府表示，欧洲免疫周已逐步发展成为一个综合性平台，致力于提升公众对疫苗接种的信任，并加深对预防性医疗措施有效性的认知。

据悉，本次系列活动由阿斯塔纳市政府与世界卫生组织驻哈萨克斯坦代表处联合举办。

【编译：阿遥】