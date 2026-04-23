亚洲开发银行拟向哈萨克斯坦15个项目投资55亿美元

会谈期间，哈方高度评价亚洲开发银行长期以来对哈萨克斯坦能源基础设施现代化、先进技术引进以及可持续解决方案发展所作贡献。

双方重点讨论了哈萨克斯坦政府与亚洲开发银行管理层此前磋商成果。根据达成的谅解备忘录，双方计划于2026年至2029年实施15个项目，总投资规模约55亿美元。

合作重点之一是供热系统现代化升级。双方指出，哈萨克斯坦2024年通过的《热能法》为行业发展建立了现代监管框架。与此同时，双方还讨论了联合制定地区供热规划，以提升能源效率、降低损耗，并推动热电厂、锅炉房及供热管网改造。

双方还就脱碳进程及现代技术应用交换意见，涉及天然气解决方案、热能储存系统以及供热网络数字化管理等方向。

此外，双方讨论了电网发展、智能电网解决方案推广，以及在可再生能源占比提升背景下发展储能系统、保障电力系统稳定运行等议题。

双方表示，有意进一步扩大基础设施项目融资合作，吸引私人投资，完善电价政策，推进政府和社会资本合作机制，并加强专业人才培养。会谈结束后，双方对持续深化战略伙伴关系表示信心。

【编译：达娜】