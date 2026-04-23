欧洲复兴开发银行：哈萨克斯坦风电潜力达900吉瓦

奥兹汗指出，当前全球能源安全理念正在发生深刻变化。地缘政治不确定性、经济波动以及贸易链条受扰，进一步凸显提升能源效率、加强区域合作以及加快向清洁能源转型的重要性。与此同时，水资源短缺、环境污染及能源需求快速增长等压力，也表明高度依赖化石燃料的分散式能源体系已难以满足未来发展需要。

他表示，中亚地区在可再生能源领域拥有巨大潜力。其中，仅哈萨克斯坦就拥有超过900吉瓦具备技术开发条件的风能资源；乌兹别克斯坦可再生能源发电能力可达到当前消费量的四倍；吉尔吉斯斯坦则在水电领域具备显著优势。

奥兹汗表示，各国应充分利用不同类型的清洁能源资源，将这一潜力转化为区域稳定与长期增长动力。

根据去年公布的数据，风电在哈萨克斯坦可再生能源装机结构中占比最高。在约3吉瓦可再生能源总装机容量中，超过1.5吉瓦来自风力发电。

【编译：达娜】