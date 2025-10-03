匈牙利总统：世界开始认可哈萨克斯坦作为中亚地区数字强国的地位

记者：如果您要评估哈萨克斯坦和匈牙利之间的战略关系，您认为哪些领域有进一步深化的潜力？

舒尤克·道马什：鉴于我们共同的历史传承，两国关系目前正处于积极发展时期。去年，我们庆祝了战略伙伴关系建立十周年。这一伙伴关系的特点是密切的政治联系、定期的高层互访、不断拓展的经济合作、密切的文化联系和教育合作。

在优先领域中，我们可以特别提到能源、制药和农业。我们非常关注哈萨克斯坦的数字化进程，这一进程不仅在该地区，也在全球范围内得到了认可。我们认为，这些领域在未来几年有潜力深化双边合作。

记者：哈萨克斯坦和匈牙利在欧洲与中亚关系发展中发挥着重要作用。您如何评价运输、物流和能源链在此背景下的作用？

舒尤克·道马什：作为欧盟成员国，尤其是中欧国家，我们高度重视发展与哈萨克斯坦的关系。在当前危机下，东-西方合作、发展贸易、实现能源多元化，以及建立可靠的国际运输路线的重要性日益凸显。哈萨克斯坦在所有这些领域都发挥着关键作用。

横贯哈萨克斯坦境内的跨里海国际运输走廊被认为是一项重大成就。匈牙利和哈萨克斯坦有机会成为连接欧亚的桥梁和门户。

记者：您认为人文关系在加强两国长期伙伴关系方面发挥着什么样的作用？

舒尤克·道马什：突厥根源是进一步加强哈萨克斯坦和马扎尔人民之间联系的坚实可靠基础。

在匈牙利奖学金项目（Stipendium Hungaricum）框架下，我们每年向哈萨克斯坦公民提供250个奖学金名额。每个名额由6人竞争。我们支持哈萨克斯坦学生来我校学习，并很高兴看到许多匈牙利大学正在积极与哈萨克斯坦高校开展合作。

布达佩斯和奇姆肯特之间的直航，进一步加强了两国的旅游合作。这将有助于增进两国人民的和睦相处。商务和旅游出行，以及新增收入的增加，将巩固哈匈两国在各层面基于共同根基的友好关系。

据此前报道，应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫邀请，匈牙利总统将于10月1-3日期间对阿斯塔纳进行正式访问。

2日上午，托卡耶夫总统为匈牙利总统舒尤克·道马什举行了盛大的欢迎仪式。

随后，两国总统在总统府举行了小范围和大范围会谈。

根据会谈结果，哈萨克斯坦总统向匈牙利总统舒尤克·道马什授予一级“友谊”勋章。

【编译：小穆】