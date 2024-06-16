哈萨克斯坦首次开展胎儿手术：纠正胎儿病理和发育缺陷

-降低儿童出生缺陷残疾率是卫生部门的优先任务之一。胎儿手术被全球视为实现这一目标的重要手段。我们结合了30年来全球胎儿手术实践的经验，制定了哈萨克斯坦的首个胎儿手术计划。-卫生部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃强调。

过去两年，卫生部为此进行了充分准备。来自阿拉木图围产期和儿童心胸外科中心及阿斯塔纳UMC医院的医生团队在哈萨克斯坦和国外接受了理论和实践培训。

胎儿手术是一种高度专业化的医学领域，患者为母体内的胎儿。该手术采用创新技术，通过微创手术纠正和治疗胎儿的早期病理状态。

-我们计划每年进行约150台胎儿内缺陷矫正手术。胎儿手术项目将标志着我们中心在提升哈萨克斯坦母婴医疗质量方面进入新阶段。-阿拉木图围产期和儿童心胸外科中心主任古丽娜尔·努尔兰诺娃表示。

目前，微创内窥镜手术正逐渐取代开放手术，因为它们对母体和胎儿更安全。在全球范围内，胎儿内矫正手术的应用范围不断扩大，新技术也在不断开发和完善。胎儿宫内干预在治疗先天性心脏病、膈疝和中枢神经系统疾病方面取得了重大进展。

【编译：阿遥】