哈通社/阿斯塔纳/3月21日--据农业部消息，首届"KazAgro/KazFood Turkistan 2023"国际贸易展销会于20日在突厥斯坦开幕。

展销会聚集了农业领域的主要成果，来自20个国家农业代表团参加展销会，其中包括俄罗斯、乌兹别克斯坦、中国、土耳其和荷兰等。

农业部副部长阿布勒海尔·塔马别克出席展销会开幕式并致辞。他指出，展销会选在突厥斯坦举行并非偶然。突厥斯坦州是哈萨克斯坦主要农产品主产区。该州注册农业企业数量达80多家。

他表示，农工综合体是国内近一半人口主要收入来源。展销会将为农业生产者与国内产品设备生产商、供应商和零售商建立密切的业务联系和伙伴关系提供平台。

展销会区间，还将举行数场全球农业和食品工业发展议题视频会议。

此外，"KazAgro/KazFood Turkistan 2023"展销会将期间，还将举行 "哈萨克斯坦制造"国家项目推介活动。该项目旨在实现国内生产商与贸易实体之间直接互动，全面支持本土市场优质现代国产品供应能力。

【编译：阿遥】