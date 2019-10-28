哈萨克投资（Kazakh Invest）在农业领域为投资者提供20多个利基项目

哈通社/努尔苏丹/10月28日 – KazAgro 2019国际农业和食品工业展览会及KazFarm 2019国际养殖展览会23~25日在首都努尔苏丹举行。

据哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司消息，作为国际性的专业平台，"KazAgro / KazFarm"双展旨在展示国际上最具创新性的行业技术和服务，为农业生产者和消费者之间建立业务联系提供便利，扩大哈萨克斯坦农业生产者的客户网络，引进现代技术，并推动国产产品在内部和外部市场上的推广。

在此次展览中，哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司向来自世界各地的与会者介绍了哈萨克斯坦农业领域的投资机会。

消息称，与会者们对哈萨克斯坦农业产品的外贸前景投入了较大的关注。

伊斯兰食品安全组织（IOFS）副总干事哈梅德·奥佩洛耶鲁表示，有鉴于哈萨克斯坦农工综合体的投资机会，哈萨克斯坦可以与参加IOFS的国家的投资者一起充当农产品生产的平台并通过IOFS的粮食储备基金奖生产的产品交付给有需要的国家。

在展会期间召开的"伊斯兰粮食安全组织：出口和投资"会议上，哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司总经理兼与地区互动部主任乌勒波利森·萨热巴耶娃向来宾们介绍了哈萨克斯坦农业领域外国投资者的主要利基市场（Niche）并指出，哈萨克斯坦在农业领域提供了20多个利基项目。

她强调，对于投资者而言，几乎所有的利基项目都可以找到潜在的哈萨克斯坦合作伙伴。

【编译：木合塔尔·木拉提】