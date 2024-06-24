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    08:47, 24 六月 2024 | GMT +6

    “KazFoodProducts”成为国内首家获EDGE性别平等认证的企业

    “KazFoodProducts”荣获EDGE性别平等认证
    Фото: facebook.com/EDGECERT

    哈萨克国际通讯社讯）据农业部新闻处消息，哈萨克斯坦农业食品加工企业“KazFoodProducts”荣获EDGE性别平等认证，成为国内首家获得此认证的企业。

    EDGE认证旨在推动私营部门创造男女平等的工作场所，并为企业提供相关指导和标准。

    “KazFoodProducts”旗下所有子企业，包括巴彦苏鲁股份公司、亚洲农粮食品股份公司、Биоперейшнс有限责任公司和EMC 农业有限责任公司等均获得该认证。

    “KazFoodProducts”公司成立于1998年，现已发展成为哈萨克斯坦领先的农牧业综合企业之一。集团拥有20家子公司，员工人数约5000人，产品不仅销往国内市场，还出口到巴西、美国、英国、俄罗斯、土耳其、中国和中亚国家。

    EDGE认证的获得者包括经济合作与发展组织、世界银行集团、国际金融公司、联合国儿童基金会、欧洲复兴开发银行、雪佛龙、宜家和裕信银行等众多全球知名经济品牌。这些机构和企业将性别平等视为重要发展目标，并通过EDGE认证展示其在推动性别平等方面的努力和成就。

    【编译：阿遥】

    标签:
    农业 社会
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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