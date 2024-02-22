KazMunayGas将与Tatneft携手推进地质勘探合作

双方于21日在俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市签署了喀拉通-波德索洛沃耶项目相关协议，包括买卖合同、股东协议和融资协议等。根据协议，KazMunayGas将向鞑靼石油公司出售喀拉通运营有限公司（即喀拉通-波德索洛沃耶项目运营方）50%的股份。

KazMunayGas董事会主席马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫和鞑靼石油公司总经理乃勒·马加诺夫出席了签约仪式，并签署了相关文件。

穆尔扎哈利耶夫表示，哈萨克斯坦国家元首曾指示采取措施，吸引更多外资投入资源和地质勘探领域。他表示很高兴能够与鞑靼石油公司合作开发喀拉通-波德索洛沃耶项目。他强调了鞑靼石油公司在地质勘探方面拥有丰富经验。根据协议，双方计划在2024年共同完成第一个深度达5500米的探井。

马加诺夫指出，俄方与哈萨克斯坦能源企业在多个领域取得了显著的合作成果，并特别感谢KazMunayGas邀请鞑靼石油公司参与地质勘探合作项目。

喀拉通-波德索洛沃耶作业区位于阿特劳州和曼格斯套州的交界处，毗邻恩巴石油天然气股份公司的油田。

此前报道称，在对俄罗斯联邦进行工作访问期间，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统于21日在喀山会见了鞑靼石油公司总经理乃勒·马加诺夫。

【编译：阿遥】