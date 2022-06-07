哈萨克斯坦修改出口石油原产地标识为KEBCO

哈通社/努尔苏丹/6月6日 – 据哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas /KMG）消息，该公司以及其他哈萨克斯坦石油公司今后将以KEBCO标识出口其生产的石油。

该标识KEBСO的全称为Kazakhstan Export Blend Crude Oil，即哈萨克斯坦出口混合原油。

哈萨克石油天然气公司董事会副主席达吾然•卡拉巴耶夫周二在新闻发布会上说：

-KMG和其他哈萨克斯坦公司已决定自六月起在随附文件中，将石油原产地标注为KEBСO - Kazakhstan Export Blend Crude Oil，以强调这些石油是哈萨克斯坦原产的，这样买家就不会有任何疑问。

据了解，使用新的名称是为了在通过俄罗斯港口对外出口哈萨克斯坦石油产品期间，与通过这些港口出口的俄罗斯产品做出区分，避免可能的制裁风险和融资问题。

哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）是哈萨克斯坦油气勘探、生产、加工和运输的国家运营商，代表国家在石油和天然气行业的利益。

公司90.42%的股份属于萨姆鲁克-卡泽纳（Samruk-Kazyna）国家基金，9.58%属于哈萨克斯坦央行。

【编译：木合塔尔·木拉提】