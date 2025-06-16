中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:53, 16 六月 2025 | GMT +5

    可再生能源合作持续深化：哈中两国正推进30个项目

    哈萨克国际通讯社讯）在今日于阿斯塔纳举行的“中亚—中国：能源”论坛上，哈萨克斯坦能源部部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫介绍了哈中两国在能源领域日益深化的合作成果。

    可再生能源合作持续深化：哈中两国正推进30个项目
    Фото: Энергетика министрлігі

    他指出，能源合作始终是哈中战略伙伴关系的关键领域之一，如今，两国关系正朝着联合且内容丰富的技术生态系统发展。

    —目前，在中方企业参与下，双方正在实施30个可再生能源项目，总装机容量达到1700兆瓦。-阿克肯杰诺夫表示。

    据他介绍，哈方与中国石油天然气集团有限公司（CNPC）签署了多项合作文件，其中包括：

    • 奇姆肯特炼油厂扩建项目框架协议，该项目将提升哈萨克斯坦原油加工能力及石油产品出口水平；
    • 阿克托别州尿素生产厂建设协议；
    • 哈萨克斯坦能源部、哈萨克天然气公司（QazaqGaz）与CNPC三方关于“北一”项目及碳氢化合物领域合作的联合声明。

    此外，哈中双方还在推进阿特劳—肯基亚克、肯基亚克—库姆阔勒等油气管道的扩建工程。

    —今天的论坛为我们进一步深化合作开启了新篇章，也为能源、工业、科研与教育等多个领域的交流与协作打下了坚实基础，—阿克肯杰诺夫表示。

    “中亚－中国”第二届产业与投资合作论坛正在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。论坛期间，哈萨克斯坦与中国签署了约60项合作协议，总金额接近250亿美元

    【编译：阿遥】

    标签:
    投资 能源 哈萨克斯坦与中国 基础设施建设
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读