可再生能源合作持续深化：哈中两国正推进30个项目

他指出，能源合作始终是哈中战略伙伴关系的关键领域之一，如今，两国关系正朝着联合且内容丰富的技术生态系统发展。

—目前，在中方企业参与下，双方正在实施30个可再生能源项目，总装机容量达到1700兆瓦。-阿克肯杰诺夫表示。

据他介绍，哈方与中国石油天然气集团有限公司（CNPC）签署了多项合作文件，其中包括：

• 奇姆肯特炼油厂扩建项目框架协议，该项目将提升哈萨克斯坦原油加工能力及石油产品出口水平；

• 阿克托别州尿素生产厂建设协议；

• 哈萨克斯坦能源部、哈萨克天然气公司（QazaqGaz）与CNPC三方关于“北一”项目及碳氢化合物领域合作的联合声明。

此外，哈中双方还在推进阿特劳—肯基亚克、肯基亚克—库姆阔勒等油气管道的扩建工程。

—今天的论坛为我们进一步深化合作开启了新篇章，也为能源、工业、科研与教育等多个领域的交流与协作打下了坚实基础，—阿克肯杰诺夫表示。

“中亚－中国”第二届产业与投资合作论坛正在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。论坛期间，哈萨克斯坦与中国签署了约60项合作协议，总金额接近250亿美元。

【编译：阿遥】