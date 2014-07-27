戈洛夫金第三回合重拳KO吉勒 连续第17场KO胜

哈通社阿斯塔纳7月27日电，阿斯塔纳时间7月27日，WBA/IBO中量级拳王争霸赛在美国纽约举行，卫冕冠军、哈萨克斯坦名将、"3G" 根纳季•戈洛夫金在比赛第三回合2分47秒重拳KO澳大利亚老将丹尼尔•吉勒。

本场获胜之后，戈洛夫金的职业战绩已经是30战全胜，其中27次KO对手，更加惊人的数据是，戈洛夫金在最近的17场比赛全部以KO胜出。"KO之王"美誉名不虚传！ 本场比赛开始后，第一回合两人都以试探为主，没有太多出彩进攻。 第二回合，戈洛夫金很快就占据主动，擂台上的他显得十分冷静，出拳干净利落，而且力量很重，让吉勒很是吃不消，比赛中间戈洛夫金一次击倒对手。 第三回合，吉勒改变战术，两人一上来大打攻势，但是因为戈洛夫金拳头很重，经验丰富的吉勒只能靠躲闪在外围移动，以寻求反击机会。不过戈洛夫金还是抓住机会将对手逼到擂台一角，频频重击。 就在第二回合比赛还有30秒的时候，戈洛夫金又一次将对手逼到擂台角落，并快速出拳，但吉勒也瞅准机会，右拳重击击中戈洛夫金的脸，但哈萨克斯坦人步伐和重心都很稳，抗击打能力也强，在挨了一记重拳之后似乎并没影响，而是快速反击给了对手两拳，吉勒再次倒地，鼻孔流出血来。 裁判分开两人之后，查看了吉勒的伤情，随后裁判打手势宣布比赛终止。这样戈洛夫金连续第17场以KO方式获胜，成功卫冕WBA/IBO中量级拳王金腰带！