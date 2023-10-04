18:20, 04 10月 2023 | GMT +6
哈萨克斯坦未来6年将在道路建设领域吸引150亿美元投资
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦交通部部长马拉特·卡拉巴耶夫4日在“新丝绸之路”交通物流商业论坛开幕式上谈及了有关截至2030年的道路建设规划。
哈萨克斯坦交通部长指出，跨里海国际运输路线有潜力将运载能力提高5倍。他表示，从中国到欧洲的货物通过该走廊仅需18天，是最短路线。
卡拉巴耶夫表示，该运输路线未来5年内的货运成本不会发生变化。
-阿塞拜疆、格鲁吉亚和哈萨克斯坦的铁路部门成立了一家合资企业，将作为这条路线的运输运营商。我们已经确定了未来5年的运输成本。这对卡车司机来说是一个有吸引力的因素，即运输成本5年不变。-他说。
他同时还表示，哈萨克斯坦将在高速公路基础设施方面进行投资，以便从中欧之间的货物运输中获得尽可能多的收入。
-除了跨里海交通走廊之外，我们还看到空中交通的巨大潜力。当前，哈萨克斯坦的航空运输使用率增加了90%。从这个角度来看，在我们的机场的基础上创建CargoHubs（国际运输代理控股公司）是我们面临的主要任务之一。
-高速公路建设方面，我们计划在未来6年内新建和改建5000公里的公路，投资总规模为150亿美元。这些举措都是为了使哈萨克斯坦成为中国和俄罗斯，以及中国和欧洲之间的成熟的过境枢纽。-哈萨克斯坦交通部长说。