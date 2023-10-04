哈萨克斯坦未来6年将在道路建设领域吸引150亿美元投资

哈萨克斯坦交通部长指出，跨里海国际运输路线有潜力将运载能力提高5倍。他表示，从中国到欧洲的货物通过该走廊仅需18天，是最短路线。

卡拉巴耶夫表示，该运输路线未来5年内的货运成本不会发生变化。

-阿塞拜疆、格鲁吉亚和哈萨克斯坦的铁路部门成立了一家合资企业，将作为这条路线的运输运营商。我们已经确定了未来5年的运输成本。这对卡车司机来说是一个有吸引力的因素，即运输成本5年不变。-他说。

他同时还表示，哈萨克斯坦将在高速公路基础设施方面进行投资，以便从中欧之间的货物运输中获得尽可能多的收入。