喀山“未来运动会”盛大开幕 托卡耶夫总统致辞

随着奏响俄罗斯联邦国歌，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京宣布2024年喀山未来运动会正式开幕。

哈萨克斯坦总统随后发表致辞。

Фото: 总统府官网

-首先，我要感谢尊敬的弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇主持这场盛大的运动会。这是一场独一无二的赛事，在现代世界可能没有类似的比赛。我祝愿所有运动员都能取得优异成绩。让我们期待在哈萨克斯坦主办下一届运动会！-托卡耶夫总统说道。

白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦领导人也纷纷表达对电子竞技选手的祝福，随后进行了运动员入场仪式。

首届国际电子竞技赛事“未来运动会”将传统体育与电子竞技等相结合，涉及电竞、机器人、增强和虚拟现实、信息技术以及人工智能领域的最新发展成果。

在盛大的表演环节中，五个组别的比赛项目依次亮相，包括运动、战术、策略、技术和竞速。

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运动会比赛项目涵盖了21个传统体育项目和数字模拟项目的混合赛事。据组织者介绍，来自100多个国家和地区的2000多名选手将参与角逐，其中哈萨克斯坦将在13个项目中争夺奖牌，总共有48名哈萨克斯坦选手参加“未来运动会”。

开幕式结束后，托卡耶夫总统与其他抵达鞑靼斯坦首府的国家领导人一同参观了喀山会展中心综合体。在未来运动会期间，该综合体将举办多项主要活动。

在参观过程中，主办方向嘉宾展示了Dota 2会展大厅、各类艺术品以及“数字体育运动实验室”，并详细介绍了融合体育和电子竞技的创新“数字体育运动”的特点。

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期间，国家元首与参加“足球友谊”项目的小运动员们进行了交谈。这支国际球队中包括10岁的詹阿里·叶尔马甘别托夫，曾在“阿斯塔纳”足球俱乐部接受培训。

托卡耶夫总统强调，哈萨克斯坦政府一直致力于支持儿童体育事业。

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【编译：阿遥】