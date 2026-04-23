哈萨克斯坦迎来“国家图书日” 多举措推动全民阅读

哈萨克斯坦文化和信息部表示，目前，全国共有近1.2万座图书馆在运行，从业人员约2万人。近年来，哈萨克斯坦持续推进图书馆体系现代化，通过引入自动化系统、人工智能技术并拓展电子资源，公众远程获取馆藏的便利性明显提升。

文信部指出，书籍始终是知识积累与个人成长的重要载体。随着图书馆加快向自动化和数字化转型，电子资源建设不断深入，公众获取图书的渠道持续拓宽。目前，电子图书馆用户数量增长30%，达到71.8万人。过去五年间，线上读者累计超过400万人次，电子书查阅量突破900万册。值得一提的是，儿童文学需求增长尤为显著，年增幅达75%；哈萨克及世界经典文学的关注度也提升了50%。

据介绍，在“热爱阅读的民族”理念引导下，全国图书馆建设与升级改造持续推进。政府计划在阿斯塔纳、阿拉木图和克孜勒奥尔达新建总统图书馆。目前已有36座图书馆完成现代化，预计2026年还将对30座图书馆进行更新升级。

为庆祝国家图书日，全国范围内开展大规模“图书旬”活动，期间将举办约10万场各类文化活动，并通过各类平台发布近1万篇阅读推广内容。

此外，在首都举行的第九届阿斯塔纳欧亚书展期间，还公布了“国家图书”评选结果，多部优秀作品脱颖而出。为支持文学创作，哈萨克斯坦设立了总统文学奖、“哈萨克斯坦人民作家”荣誉称号以及“阿依博兹”（Айбоз）国家文学奖。

文化和信息部数据显示，过去10年，在国家支持下共出版发行图书2000余种，总发行量超过600万册。

【编译：阿遥】