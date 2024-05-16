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16:21, 16 五月 2024 | GMT +6
马来西亚总理安瓦尔•易卜拉欣对阿斯塔纳的正式访问
Фото: Kazinform
正式访问框架下，马来西亚总理将与哈萨克斯坦总统举行会晤。按照计划，双方将就哈萨克斯坦-马来西亚两国政治、经贸和人文领域合作的全面发展问题进行讨论。
标签:
БЕГУЩАЯ СТРОКА
编译
Ильзат Сафаргалиев
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