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    16:21, 16 五月 2024 | GMT +6

    马来西亚总理安瓦尔•易卜拉欣对阿斯塔纳的正式访问

    Broad cast
    Фото: Kazinform

    正式访问框架下，马来西亚总理将与哈萨克斯坦总统举行会晤。按照计划，双方将就哈萨克斯坦-马来西亚两国政治、经贸和人文领域合作的全面发展问题进行讨论。

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    БЕГУЩАЯ СТРОКА
    Ильзат Сафаргалиев
    编译
    Ильзат Сафаргалиев
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