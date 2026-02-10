拜科努尔迎来今年首场航天发射 质子-M运载火箭即将升空

2月9日，搭载“电子-L”5号气象卫星的质子-M运载火箭顺利完成从厂房至拜科努尔航天发射场第95号发射台的转运工作。今日，俄罗斯国家航天集团相关部门的技术专家已全面展开发射前第二阶段的准备作业。

统计数据显示，即将实施的此次任务将成为质子系列重型运载火箭历史上的第430次发射。值得关注的是，这也是该型号火箭在过去三年内的首次执行任务，其上一枚质子-M火箭发射还要追溯至2023年。

按照计划，质子-M运载火箭将与DM上面级联合工作，把“电子-L”5号气象卫星送入预定轨道。该卫星主要用于气象观测以及环境监测等任务。

俄罗斯国家航天集团新闻局指出，DM上面级将在此次发射任务中完成其服役生涯中的最后一次飞行。此前，正是由于该上面级在技术检查中发现故障，原定于2025年12月实施的“质子-M”运载火箭与“电子-L”5号卫星发射任务被迫取消，并调整至2026年2月进行。

【编译：阿遥】