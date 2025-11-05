迎首场降雪：冬季来临，选购汽车轮胎应注意哪些要点？

据哈萨克斯坦国家公路公司（QazAvtoJol）介绍，汽车冬季轮胎分为三大类：

钉胎——适用于气温较低、路面常结冰的地区，抓地力强，在冰雪路面上表现出色。 无钉胎——又称“粘附型轮胎”，更适合城市道路和较温和气候，在雪地和湿滑路面上性能良好，但在坚冰上效果稍弱。 四季胎——可应对一般冬季条件，但在严寒和冰雪路面上，其性能不及专用冬季轮胎。

专家指出，选购冬季轮胎时需考虑以下技术指标：

速度与载重指数 ：轮胎必须符合车辆的技术参数，确保其承载能力与允许的最高行驶速度匹配。

胎纹深度 ：冬季轮胎的胎纹深度应不少于4毫米，这直接影响车辆的抓地性能与行驶稳定性。

使用年限：建议轮胎使用年限不超过5年，因橡胶会随时间失去弹性，影响安全性能。

法律规定

根据欧亚经济联盟《轮式车辆安全技术法规》（ТР ТС 018/2011），每年12月1日至次年2月28（29）日期间，所有M1、N1、N2、N3类车辆（包括小型乘用车、货车及巴士）必须使用冬季轮胎。轮胎上应有 M+S 或带雪花山峰标志（3PMSF）标识。违反此规定的驾驶员将依据哈萨克斯坦现行法律承担行政责任。

专家提醒，冬季应定期检查轮胎状态。低温环境下轮胎气压会下降，影响操控性与燃油效率。应及时更换出现裂纹、鼓包或磨损严重的轮胎。

此外，若车轮平衡失准，将导致轮胎提前磨损并降低车辆稳定性。

正确选择并及时安装冬季轮胎，是保障行车安全的关键。提前为车辆做好冬季准备，既是对自身安全负责，也是对他人生命的尊重。

【编译：达娜】