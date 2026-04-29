阿斯塔纳旅游吸引力持续提升 2025年接待游客超160万人次

在阿斯塔纳市政府新闻发布会上，市投资与企业发展局副局长马赫萨特·扎纳巴耶夫及“Astana Tourism”旅游发展中心董事长萨亚特·库赛诺夫介绍了首都在会展旅游、活动旅游和医疗旅游等领域的发展情况。

数据显示，在去年到访游客中，外国游客为38.03万人次，国内游客为122.45万人次。其中，69%的游客以休闲度假、参加活动及购物为主要目的，31%为商务出行。

主要国际客源国包括俄罗斯、中国、土耳其、德国和美国。其中，中国游客同比增长28%，俄罗斯游客增长15%，增幅尤为明显。

旅游业对城市经济带动作用持续增强。2025年，阿斯塔纳住宿服务市场规模达到740亿坚戈，同比增长14%；旅游领域投资额同比增长75%，达到4383亿坚戈。数据显示，游客人均日消费约11.8万坚戈，为中小企业发展提供有力支撑。

阿斯塔纳同时正加快发展医疗旅游。2026年，计划为外国专业人士组织考察活动，并参加包括柏林国际旅游交易会在内的国际旅游展会。

商务旅游同样是重点方向。包括阿斯塔纳欧亚书展及2026区域生态峰会等大型国际活动，已吸引数以万计参会者。

活动旅游方面，阿斯塔纳近年来逐步成为中亚地区重要国际活动举办地。阿斯塔纳动漫展吸引超过7万人参加，其中近1万名为外国游客，带来约35亿坚戈经济效益。与此同时，詹妮弗·洛佩兹、后街男孩等国际艺人演唱会，以及世博园区举办的国际展览，也进一步带动游客增长。

2026年，阿斯塔纳计划举办1000余场活动，其中包括阿斯塔纳PGL电竞赛事、“未来运动会”、索拉纳音乐节、太阳马戏团巡演以及西班牙歌手恩里克·伊格莱西亚斯演唱会等。

目前国际市场反响积极，仅索拉纳音乐节一项活动，就已有超过1.2万张门票被外国公民购买，显示阿斯塔纳全球影响力持续上升。

【编译：达娜】