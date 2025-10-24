乌兹别克斯坦拟加入里海海底通信线路项目

哈萨克国际通讯社塔什干记者报道，沙特DataVolt公司首席执行官拉吉特·南达在接受“乌兹别克斯坦24”电视台采访时表示，该通信线路将为乌兹别克斯坦提供替代的互联网流量路径。

“我们正在探讨加入从哈萨克斯坦经里海海底至阿塞拜疆的通信线路项目的可能性。这一项目对乌兹别克斯坦具有重要的战略与经济意义，不仅能确保通信安全，还可能为国家带来数十亿美元的收益。”南达说道。

值得一提的是，哈萨克斯坦和阿塞拜疆正在持续推进铺设里海海底光缆的战略性项目。

哈萨克斯坦电信公司（Kazakhtelecom）总裁巴格达特·穆辛透露，目前哈萨克斯坦和阿塞拜疆已完成海底勘测，并对相关设备进行了实验室和现场测试。光缆的设计方案已完成，正在工厂进行测试，各项工作按计划有序推进，该项目需使用1100吨电缆。

此前报道，2023年5月，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和阿塞拜疆三国能源部长签署了关于里海海底电力电缆项目的合作备忘录。

【编译：木合塔尔·木拉提】