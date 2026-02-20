阿拉木图城市群力争2030年前新增15亿美元出口

目前，阿拉木图城市群常住人口约400万，全国35%以上的中小企业集中于此。根据2025年统计数据，阿拉木图市对外贸易周转额达336亿美元，同比增长5.2%；其中出口额为60亿美元。对中国、中亚国家、欧洲及独联体国家出口的稳步增长，显示出该地区产品在海外市场持续走强的竞争力。

阿拉木图州的增长势头更为显著，贸易额同比增长15.6%，达到42亿美元；出口额增长28%，超过11亿美元。制成品生产正成为区域经济增长的主要引擎，经济结构也在由资源依赖型逐步向工业和农牧加工并重方向转型。

贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫在会上指出，服务贸易出口将为经济增长注入新的动力。他表示，阿拉木图在商务服务和IT服务出口方面保持领先，规模已超过3亿美元。知识产权、数字解决方案、咨询、金融、广告及数据分析等领域，正逐步成长为非资源性出口的重要增长点。

电子商务同样在激活出口活力方面发挥着关键作用。目前，哈萨克斯坦超过一半的线上销售额来自阿拉木图，总规模约3万亿坚戈，为中小企业拓展国际市场提供了成熟的数字基础设施支撑。

据贸易和一体化部评估，阿拉木图大都市区的综合出口潜力约为15亿美元，主要增长空间集中在食品工业、化学工业、机械制造、制药业、建材生产及IT产业。

战略目标是将阿拉木图市及阿拉木图州打造为中亚领先的非资源性出口枢纽。为此，政府计划培育稳定的出口集群，扩大贸易代表团规模，建设数字化B2B平台，并完善包括认证实验室和电商枢纽在内的出口前端基础设施。

此外，有关部门正研究与出口信贷机构合作，设立阿拉木图出口融资池，使中小企业能够获得优惠贷款、保险保障及物流补贴等支持。

升级后的“单一窗口”系统将为出口企业提供涵盖人才培训、产品国际标准对接、认证服务、合作伙伴对接以及贸易流程全程跟踪在内的一揽子支持措施。

总体而言，上述一揽子举措旨在到2030年推动阿拉木图城市群出口额增加15亿美元，助力区域经济向以加工制造、技术创新和全球竞争力为基础的可持续发展模式转型。

【编译：阿遥】