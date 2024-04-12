哈萨克斯坦武装力量抗洪施援：3000名军人参与救灾行动

来自克勒奥尔达州驻军第66597部队的200名士兵已经乘火车抵达西哈州，他们共携带了15辆卡车和6辆小车，将负责引导乌拉尔市居民区的洪水。同时，来自卡拉干达州的31775部队也紧急派出300多名士兵前往北哈州，由16辆汽车组成救援队正在展开救援工作。

西部战区司令部多个部队的官兵也积极参与了阿特劳州的防汛抗洪工作。针对玛罕别特县的紧急情况，300名海军陆战队员乘坐13辆汽车从阿克套市赶来支援，保护居民点免受融雪洪水和扎伊赫河泛滥的侵袭。

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自3月27日以来，共有3208名军事人员、166辆军车、17架直升机和4架军用运输机参与了抗洪行动，成功疏散受灾群众2359名，并运送了505人和超过11.5万公斤的人道主义物资。

除此之外，为拓宽吉姆河河床，西部战区爆破小组在阿特劳州库勒萨热市以南30公里处进行了8次爆破作业。

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在阿克托别州，军事人员协助当局利用渡轮将沃伊勒乡居民转移，成功疏散1395人，并运送5200公斤人道主义物资、23.5吨食品和个人用品以及22吨牲畜饲料。

哈萨克斯坦武装力量将继续全力协助政府和地方当局抗击洪灾，保护人民的生命和财产安全。

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【编译：阿遥】