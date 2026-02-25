最新评估报告：索马里650万人面临高度急性粮食不安全

报告指出，这一恶化态势源于索马里中部、南部及北部部分地区持续加剧的干旱、食品价格上涨和安全局势动荡。人道主义援助减少使局势进一步恶化，2026年1月仅有17%的需要得到援助的人口获得人道主义粮食安全支持。

48.3万儿童面临严重营养不良风险

在营养状况方面，索马里急性营养不良问题仍令人高度担忧。2026年1月至12月期间，预计将有184万名6至59个月龄儿童患有急性营养不良，其中48.3万例为需紧急治疗的重度急性营养不良。与2024年同期分析相比，急性营养不良率上升7%，重度急性营养不良上升4%。

2026年2月至3月期间，48个分析区域中有38个被归类为急性营养不良第3级或以上，其中21个区域处于第4级危急状态，表现为儿童普遍消瘦及因可预防疾病导致的死亡。预计2026年4月至6月期间情况将进一步恶化，48个地区中有45个将被归类为第3至第4阶段。

疾病高发与资金短缺加剧营养危机

报告指出，这主要归因于雨季疾病高发，以及资金短缺导致医疗和营养治疗可及性下降，使儿童面临更高死亡风险。

持续干旱正在加剧急性营养不良问题。作物歉收、牲畜减损、牛奶供应短缺及食品价格上涨，使家庭食物获取量和膳食多样性下降，导致儿童营养摄入不足。高发疾病使本已承压的卫生与营养服务体系更加不堪重负。

报告指出，资金短缺已导致125个重度急性营养不良治疗点和360个中度急性营养不良治疗点关闭，免疫接种率、维生素A补充和驱虫覆盖率下降，疾病与营养不良风险加剧。供水不足和卫生条件恶化问题持续严峻，尤其在雨季期间，露天排便率高导致水源污染和疾病传播风险显著上升。