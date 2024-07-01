朝鲜今射两枚弹道导弹 一枚或发射失败

联参当天向国防部跑口记者团发送短信称，军方当天凌晨5时5分和15分许分别探测到朝鲜从黄海南道长渊郡一带向东北方向发射各一枚短程弹道导弹。第一枚和第二枚分别飞行了600多公里和120多公里，韩美正在缜密分析导弹的具体参数。军方在朝鲜发射导弹后随即加以追踪和监视，与美日共享朝鲜射弹情报。

韩军认为，朝鲜当天所射两枚导弹可能均为有朝版“伊斯坎德尔”之称的“火星-11”型（KN-23）短程弹道导弹。朝鲜去年3月14日在黄海南道长渊郡一带发射了两枚“火星-11”型导弹，飞行约610公里。鉴于两次试射地点、射程、标的（淸津市近海）相同，而且朝鲜同时发射两枚型号不同的导弹可能性较低，当天所射两枚导弹中射程短的一枚疑似发射失败。

联参公报室室长李诚俊在国防部例行记者会上表示，第一枚导弹正常飞行600多公里，但第二枚导弹可能在发射初期就出现飞行异常。若该导弹在空中爆炸，其残骸可能坠入内陆地区。由于该导弹飞行120多公里后从雷达上消失，难以确认具体落点，但可能坠入平壤方向。离黄海南道长渊郡以东北120公里处属于平壤市东部地区。

不过，军方不排除朝鲜试射新型近程弹道导弹（CRBM）的可能性。李诚俊表示，须考虑朝鲜试射新型导弹、导弹飞行异常等多种可能性。若射程短的第二枚导弹为短程导弹，其射高未达到正常水平。

这是朝鲜时隔5天再次发起弹道导弹挑衅。鉴于朝鲜向俄罗斯提供用于攻击乌克兰的“火星-11”型导弹，此次试射或旨在测试对俄出口的导弹性能，也不排除反制韩美日首次实施的多域联演“自由之刃”（Freedom Edge）的可能性。

联参表示，朝鲜发射导弹是对韩半岛和平与稳定构成严重威胁的公然挑衅，韩方对此予以强烈谴责。韩军将在稳固的韩美联防态势之下严密关注朝鲜的各种动向，保持可应对朝鲜任何挑衅的压倒性力量和态势。