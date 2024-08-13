哈土两国签署20亿美元农业投资与贸易协议

萨帕若夫指出，哈萨克斯坦与土耳其在农业领域的合作关系发展稳定。2023年，两国农产品贸易额增长了13%，显示出强劲的合作势头。

哈萨克斯坦一直向土耳其出口农作物，而随着今年6月土方解除对畜产品进口的限制，哈萨克斯坦农业生产商对出口肉类产品表示出浓厚兴趣。

萨帕若夫对土耳其方面解除限制表示感谢，并强调加快哈萨克斯坦企业通过土耳其兽医检疫部门检查的重要性。

在农业科学领域，双方合作前景广阔。访问期间，哈萨克斯坦国家农业科学教育中心分别与土耳其农业研究和政策总局、锡瓦斯科技大学及土耳其养蜂人协会签署了三份合作文件。

访问期间，双方签署了一系列关于农业投资和农产品贸易的协议，总金额达20亿美元。

值得一提的是，土耳其投资者已在哈萨克斯坦成功实施了6个农业投资项目，近期还将启动10个新项目，总额为5.53亿美元。这些项目包括建设温室大棚、小麦和豆类深加工厂、蔬菜储藏设施等。

尤马克利在会谈中表示，土耳其愿与哈萨克斯坦全面开展合作，并指出两国农业主管部门在发展双边关系的愿景上是一致的。

【编译：阿遥】