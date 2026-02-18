哈土两国教育部联办 突厥世界儿童游戏节在阿斯塔纳落幕

本次艺术节旨在加强突厥国家间的文化合作，保护传统儿童游戏，并向年轻一代积极推广。活动的核心目标包括：对儿童游戏进行系统化梳理、建立共有档案、提升游戏在教育过程中的作用，并支持年轻一代在社会、情感及文化领域的全面发展。

艺术节期间，还专门为来自哈萨克斯坦20个地区的教育工作者举办了国际研讨培训班。参与者通过了解突厥民族的传统游戏，探讨将其引入现代教学实践的路径。研讨培训涵盖了阿斯克（髀石）、拔棍、踢毽子、丢手绢、套戒指、汗塔拉派、击帽、五子髀石等多种特色传统游戏。

根据研讨培训的评估结果，土耳其代表团将从中选拔出四款具有鲜明哈萨克文化特色的游戏。这些游戏将在2026年4月于伊斯坦布尔举行的突厥国家文化节上进行展示。

本次活动再次证明了成员国之间致力于共同维护突厥世界文化遗产、推动国际教育合作的坚定决心。

【编译：阿遥】